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Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den istifa etti

MHP tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Hatay'ın Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, istifa etme kararı aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:38
Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den istifa etti

MHP tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Hatay'ın Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti.

Toksoy, belediye binasında yaptığı basın açıklamasında, ihraç olması halinde ülkücü çevresinin partiye ve seçim sürecine zarar verebileceği düşüncesiyle büyük onur ve şeref duyduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Dilekçeyi sundu

Daha sonra Toksoy, beraberindekilerle  Dörtyol İlçe Seçim Kuruluna giderek partisinden istifasına yönelik dilekçesini sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti. 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:38
  1. Hatay
  2. MHP
  3. Dörtyol İlçe Seçim Kurulu
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  5. Yaşar Toksoy

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