MHP’li başkan hayatını kaybetti Alaşehir MHP İlçe Başkanı Ali Apan, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir MHP İlçe Başkanı Ali Apan, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan 5 Nisan’da oğlu Mehmet için kiralık ev bakmak için gittiği 5 katlı binanın 4. katına yürüyerek çıktıktan sonra beyin kanaması geçirdi. Burada 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başkan Apan Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edilen Apan, beyinde ödem oluşması üzerine Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gören MHP’li Başkan Apan saat 21.00 sıralarında yaşam savaşını kaybetti.

Başkan Apan’ın ölüm haberini beren Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, “Başkanımız Ali Apan beyin kanaması sonucu ameliyata alındı. Ancak beyinde oluşan ödem sonucu yoğun bakımdan çıkamadı. Allah rahmet eylesin” dedi.

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