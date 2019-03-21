MHP’li başkan adayı Bıyık’tan başsağlığı mesajı MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, spor testi sonrasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, spor testi sonrasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Beyköy Karakol Komutanlığı’nda görevli olan Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın’ın fiziki yeterlilik testi kapsamında koşudan sonra rahatsızlanarak kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini ve şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Komutanımıza Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.