MHP’li Başkan adayı Bıyık “Kültür Merkezi tiyatrocuların emrinde olacak” Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bıyık mesajında, “Toplumların temel yapı taşlarından birisi sanattır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” Düzce’de sanatçıya hak ettiği değeri vereceğiz. Düzce Belediyesi Kültür Merkezini Düzceli sanatçıların ve tiyatrocuların hizmetin de olacak.Bu kapsamda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

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