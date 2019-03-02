MHP’li Aydın: “Atatürk’ün partisi olduğunu iddia edenler Atatürk’ün ruhaniyetine bıraktığı mirasa halel getirmişlerdir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Atatürk’ün partisi olduğunu iddia edenler Atatürk’ün ruhaniyetine bıraktığı mirasa halel getirmişlerdir” dedi.

31 Mart seçimleri öncesi seçim çalışmaları kapsamında Çorum’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, partililer ve gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, CHP ve İP’i eleştirdi.

MHP’nin üzerinde hesapları olanların bir türlü anlamaya çalışıp da anlayamadığı, çözemediğibir siyasi yapılanma olduğunu dile getiren Aydın, “Çünkü MHP bait hesaplar peşinde değil, kalıcı ülkenin bekasını ilgilendiren varlığını ebed müddet için azmü cezm etmiş bir siyasi harekettir. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesapları olanların çok düşünüp çok fazla kafa yormaları gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten Türk milleti var olduğu sürece Türk milleti son kalesi olarak saydığı bu Anadolu coğrafyasında var olduğu sürece bu milletin siyasi teminatının adıdır” diye konuştu.

Cumhur ittikanın temelinde önce milletin bekası birliği ve dirliğinin olduğunu dile getiren Aydın, “Şimdi bir Cumhur ittifakı içerisinde birlik beraberlik içerisinde zillete fırsat vermeden dört benzemezin bir araya gelerek çok net bir şekilde ifade ettikleri gibi Türkiye’yi yeniden terör sarmalına bulaştırmada,kaosa sürüklemeden ister ekonomik olsun, ister sosyal açıdan olsun, ister güvenlik olsun Türkiye’yi tekrar birilerinin oyuncağı haline getirmeden yola devam eden bir genç Cumhuriyetimizin bir ikamesidir. Bizim yegane hedefimiz budur. Cumhur ittifakının temelinde bu vardır. Önce milletin bekası birliği ve dirliğidir. Buna zarar verecek hiçbir hamle geçerli olamaz kabul de görmez bu vesileyle bu seçimi de her iki Lider de Cumhur ittifakının devamı konusunda büyük bir karar aldılar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da veciz bir şekilde “bu ittifakın pazara kadar değil mezara kadar olmasını arzu ediyoruz” sözleri ile AK Parti adına tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

CHP, İP, HDP ve Saadet Partisi’nden oluşan “Millet İttifakı”na zillet benzetmesinde bulunan Aydın, “Bugün itibariyle de ortaya çıkan tablo özellikle 30 büyükşehirde Cumhur ittifakı ruhu ile hareket edeceğiz. Nasıl ki zillet ittifakı 30 büyükşehirde HDP’yi kamufle ederek Güneydoğu’da açık ama diğer metropol kentlerde maalesef gizliden gizliye HDP ittifakını da yanlarına alıp güya Atatürk’ün partisi olduğunu iddia edenler Atatürk’ün ruhaniyetine bıraktığı mirasa halel getirmişlerdir. Öte yandan kendilerinin her ne kadar tüzüklerine yaz masalarda parti programlarına not düşmeseler de milli olarak lanse edenlerin ise gayri millilerle bir araya gelmesi de vatandaşlarımızın gözünden kaçmamıştır. Çok net bir şekilde görünüyor. Böyle bir iltifat karşısında Elbette Cumhur ittifakının başarılı olması kaçınılmazdır başarılı olması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz Allah korusun bizim için beka mıdır belediye midir deseler beka deriz” şeklinde açıklamada bulundu.