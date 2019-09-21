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MHP'li Aycan: Süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelemeyiz

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de görüşülecek Yargı Paketi'nde yer almayan 'Şartlı Ceza İndirimi' ve 'Süresiz Nafaka'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hazırladığımız kanun tekliflerinin arkasındayız" diyen Aycan, "'Şartlı Ceza indirimi' konusundaki yasa teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
MHP'li Aycan: Süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelemeyiz

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de görüşülmeye başlanacak Yargı Paketi'nde yer almayan 'Şartlı Ceza İndirimi' ve 'Süresiz Nafaka'ya ilişkin hazırladıkları yasa teklifleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Biz verdiğimiz kanun tekliflerinin arkasındayız" diyen Aycan, "Hazırladığımız kanun tekliflerimizin gündeme gelmesini bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan Yargı Paketi'nde 'Şartlı Ceza İndirimi'nin de 'Süresiz Nafaka'nın da olmadığı görülüyor. AK Parti Grup Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre durum bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"49 Milletvekili ile gündem oluşturamıyoruz"

Yargı Paketi'nden sonra yapılacak çalışmalarda her iki konuyu da yeniden gündeme getireceklerini belirten Sefer Aycan, şunları söyledi:

"'Şartlı Ceza indirimi' konusundaki yasa teklifimiz için nitelikli çoğunluk da gerekmiyor. Normal bir çoğunlukla da çıkabilecek bir yasa. AK Parti ise bütün partilerin fikir birliğini arayacağını belirtiyor. Bu bir 'Af Yasası' değil. Görüşme yapılabilmesi için bütün partilerin katılımı da gerekmiyor. 'Şartlı Ceza İndirimi' bazı suçlarda şuçu işleyenlere yönelik bir daha aynı suçu işlememek şartıyla 'şartlı' bir ceza indirimi getiriyordu.

Biz 49 milletvekili ile Türkiye'nin gündemini oluşturamıyoruz. 'Şartlı Ceza İndirimi' ile ilgili teklifimizi Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli en başından beri ifade ediyor. En önemsediğimiz konulardan birisi. Hatta bunu seçimden önce gündeme getirdik ama seçim yatırımı olarak da söylemedik."

"Kadının mağduriyetini devlet çözmeli"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün geçtiğimiz Ramazan ayında yaptığı 'süresiz nafaka' açıklamasını hatırlatan Aycan, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet Bakanı sayın Abdulhamit Gül'ün nafaka konusundaki açıklamaları oldukça önemliydi. Biz de teklifimizde evlilik süresine paralel olarak bir nafaka süresi öngörüyoruz. Mesela 1 yıl evli kalınmışsa nafaka süresi de 1 yıl olsun. 2 yıl evli kalınmışsa nafaka süresi de 2 yıl olsun. Yani evlilik süresine göre nafaka süresini de arttıralım. Eğer kadının mağduriyeti devam ediyorsa bunu da artık eski eşi karşılamasın. Devlet aracılığıyla bir fon kurarak, bu kadınlara devlet tarafından maaş bağlanması yöntemiyle çözelim."

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:41
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