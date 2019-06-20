MHP’li Avşar’dan seçim açıklaması

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, İstanbul seçimleri ile ilgili, “İstanbul’un geleceği ihanet şebekelerine teslim edilmemelidir. Binali Yıldırım başkan olduğunda, İstanbul kazanacaktır, umut kazanacaktır, huzur kazanacaktır” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Doğanyol Teşkilatının organizesinde MHP Fatih İlçe Başkanı ve dernek başkanlarının da katılımı ile Doğanyol Genç Sporcular Lokalinde hemşehrileri ile buluştu. Burada konuşan Avşar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım için destek isteyerek, “MHP tüm kadrolarıyla şu an sahalarda Cumhur İttifakının başarısı için çalışmaktadır. Bizim sözümüz söz duruşumuz nettir. Cumhur İttifakı 23 Haziran’da yeni bir fetih ruhuyla başarıya ulaşacaktır. İstanbul ehline yani Binali Yıldırım’a emanet edilecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Avşar, seçimin aynı zamanda bir beka seçimi olduğunu da vurgulayarak, "Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Benim kıymetli hemşehrilerim bu oyuna izin vermeyecektir. Bu oyuna İstanbullular dur diyecek ve İstanbul’un kaderini terör örgütleriyle hareket eden birine teslim etmeyecektir. İstanbul’un geleceği ihanet şebekelerine teslim edilmemelidir. Binali Yıldırım başkan olduğunda, İstanbul kazanacaktır, umut kazanacaktır, huzur kazanacaktır. Gayemiz, gayretimiz ve sahalarda olma sebebimiz bundandır” ifadelerini kullandı.

“Bugün vatan hainleri Ekrem İmamoğlu’nun etrafında toplanmış” diyen Avşar, “Bir bakıyorum tüm FETÖ’cüler Ekremci, PKK Kandilden destek verecek kadar Ekremci, Yunanlılar İstanbul’u fetheden Yunanlı diyecek kadar Ekremci, ABD başkanı ‘İstanbul’u tekrar Constantinapolis yap’ diyecek kadar Ekremci velhasıl bakıyorum da tüm vatan hainleri Ekremci.Gafiller, vatana ihanet edenler, bu ülkeye hasımlık besleyenler, içeride ve dışarıdaki tüm bölücüler iyi bilsinler ki gerçi bunlar bizleri çok iyi tanır ve bilirler. Alemde şer bitmez ülkücü harekette nefer bitmez. Şunu iyi bellesinler dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından ülkücülere hakarette bulunan Prof. Dr. Doğu Ergile de yüklenen Avşar,“9 ışık hakkında densizlik yapan, eğitimci ama eğitimin çok ama çok gerisinde kalan şahsa en güzel cevap Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey’den gelmiştir. Beyinsiz dediğin ülkücüler, içinde5 yıldız olan ve mana itibariyle, İslam’ın 5şartını temsil eden yıldızımızile birlikte, içinde hilalimiz olan ve haçlılara karşı İslamiyet’i temsil eden, al bayrağa tapmaktadırlar. Ülkücü şehit Cengiz Baktemuridam sehpasına giderken son isteği 2 rekat namaz kılmaktı. 12 Eylül’de, tekbirlerle şehadet şerbeti içen 5 bin yiğit mi beyinsizdi soruyorum sana? Sen, beyinsiz dediğin milliyetçibeyinlerinin, zekatı bile olamazsın” diye konuştu.