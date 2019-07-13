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MHP’li Avşar’dan 15 Temmuz mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin sadece iktidara değil, milli iradeye karşı yapıldığını ifade etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
MHP’li Avşar’dan 15 Temmuz mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin sadece iktidara değil, milli iradeye karşı yapıldığını ifade etti.


MHP İl Başkanı Avşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’ncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz günü tüm dünyaya millet olma dersinin verildiği demokrasi zaferi olduğunu belirterek darbe teşebbüsünün sadece iktidara karşı değil, Milli İradeye karşı yapıldığını söyledi.


15 Temmuz kalkışmasının Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Avşar, “Peki neydi bu ihanet kalkışmanın sebebi neydi. Bütün Dünya’da zulme uğramış İslam dininin ve Müslümanların tek kalesi olan cennet vatan güzel ülkemiz Türkiye’mizi bölmek ve parçalamaktı. Bunlara teessür eden şimdiye kadar söylenmedi ama Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bunların elinde kukla olmuş onların ajanı kendini bu aziz millete Müslüman din alimi kisve tinde gösteren kansız, melanet ve iblisin yeryüzündeki garnizonu FETÖ ve onun kansız şahsiyetten yoksun adamlarıydı” ifadelerine yer verdi.


Avşar’ın mesajında,“Biz bu Milleti karşılıksız olarak sevdik. Önce ülkem dedik her zaman sonrada milletim dedik. Kumpas kurdular, kursunlar. Alayı birden üzerimize geliyorlardı, varsın olsun. Yeter ki bizler saflarımızı sık tutalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Öleceksek te adam gibi kahraman gibi ama tam bağımsız bir şekilde ölelim. Devlet Beyin kendisine yapılan eleştirilere cevaben, siyaset dediler, koltuk dediler, makam dediler, Bilge liderim ne dedi ‘Akıbet dedi, vatan dedi önce milletin gönlü’ dedi. Menfaat dediler, korku dediler ölüm dediler. Bilge liderim, önce şehadet sonra cesaret dedi. Kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimize cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. O zulmet gecede fedakarca kahramanca karşısına dikilen gazilerimize de büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum. Bütün vatan hainleri şunu bilsin ki, alemde şer bitmez, Allah rızasında yapılan bizim davamız bu kutsal ova dada ülkücü nefer bitmez. Ne Mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
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