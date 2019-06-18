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MHP’li Avşar dernek başkanlarıyla istişare yaptı

MHP Malatya İl Başkanı R.

18 Haziran 2019 Salı 13:34
MHP’li Avşar dernek başkanlarıyla istişare yaptı

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, MHP Sultangazi teşkilatı ve Türkiye Dernekler Federasyon Başkanlığı organizesinde 39 dernek başkanı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Başkan Avşar, Tekedereli Yardımlaşma Derneği ve 4 federasyon başkanının da katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak, çalışmaların son ana kadar heyecanla süreceğine dikkat çekti. İstanbul’da kurulan kirli tezgahın bozulacağına inandığını belirten Avşar, "Bildiğiniz üzere 31 Mart’ta yapılan İBB Başkanlığı Seçimleri usulsüzlüklerden ve çalınan oylardan dolayı YSK’nın vermiş olduğu vicdanları rahatlatan doğru bir kararla 23 Haziran’a ertelendi. Bu sebepten ötürü liderim Devlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatlarıyla buraya gelip hem siz hemşehrilerimle hasret gidermek hem de seçimlerle ilgili istişare etmek için yanınızdayım. 23 Haziran’da umudun, huzurun, cumhurun, ahlakın, kardeşliğin yanında duracağız. Helalin tarafında bulunacağız. Ortak gayemiz İstanbul’un ehline emanetini sağlamaktır. Mücadelemiz buna yöneliktir. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir. Evet, MHP tüm kadrolarıyla şu an sahalarda Cumhur İttifakının başarısı için çalışmaktadır. Bizim sözümüz söz duruşumuz nettir. Cumhur İttifakı 23 Haziran’da yeni bir fetih ruhuyla başarıya ulaşacaktır. İstanbul ehline emanet edilmezse kaynaşma potamız küflenecek, medeniyet cevherimiz karalanacaktır" dedi.


Avşar, seçimin önemine de vurgu yaparak, "İstanbullu kardeşlerimin kurulan ve kurgulanan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi yeniden seçim kararının alındığı günden itibaren İstanbul’u karış karış gezmekte, vatandaşlarımızla kucaklaşmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’un her yerindedir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır. Binali Yıldırım Başkan olduğunda, İstanbul kazanacaktır, umut kazanacaktır, huzur kazanacaktır. Gayemiz, gayretimiz ve sahalarda olma sebebimiz bundandır. 23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır. 23 Haziran’da Milli Bekamız güçlenecektir. 23 Haziran’da milli birlik ve dayanışma ruhumuz yükselecektir. FETÖ Kaybedecektir. PKK yerin dibine geçecektir. CHP, İP Ve HDP’nin çırpınışları sonuç vermeyecektir. Boyası akan, hırçınlığı, şiddet dili, gerçek yüzü ortaya çıkan, basit ve vasat bir siyasi profil çizen şahıs bir hafta sonra siyaseten hezimete uğrayacaktır.Binali Yıldırım 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önümüzdeki beş yılda İstanbul’a Allah’ın izniyle, İstanbullu kardeşlerimizin emsalsiz desteğiyle hizmet edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:34
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