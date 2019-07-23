MHP’li Arkaz, Lozan Antlaşması’nın 96. yıl dönümünde mesaj yayımladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Lozan Antlaşması’nın 96. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Arkaz, "Kurtuluş yıllarında Türk milletinin dirilişini dünyaya Lozan’da kanıtladık" dedi.

Lozan’da verilen siyasi mücadelenin zaferle sonuçlandığını dile getiren Arkaz, şunları kaydetti:

“Kurtuluş yıllarında Türk milletinin dirilişini dünyaya Lozan’da kanıtladık. Lozan’da Türk milletinin namus ve şerefi layıkıyla savunuldu. Milletimizden aldığımız yüksek bir mücadele ruhuyla, vatan ve millet sevdasıyla Lozan’da Türk milletinin varlığı kabul ettirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilam ve ilanının hukuki gerekçe ve şartları oluşturuldu. Lozan Antlaşması’nda Güney sınırı, Batı sınırı ve Irak sınırlarımız, azınlık sorunu, kapitülasyonlar, savaş tazminatı, borçlar sorunu ve boğazlar gibi önemli meseleler masaya yatırılmıştır. Kapitülasyonlar, Antlaşmanın 28. maddesiyle bütün sonuçları ile birlikte kaldırılmış ve yeni Türkiye, asırlardan beri çekilen bir beladan da sonsuza dek kurtulmuştur. Lozan Barış Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı’nın sağladığı, Türk milletinin hayati hakları ve emellerini gerçekleştirdiği bir eserdir. Lozan Antlaşması zaferimizi, diplomasi ve uluslararası hukuk alanına tescil ettirmiştir. Lozan Antlaşması’nın 96. yıl dönümünde, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

Basın bayramını unutmadı

Basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz Basın Bayramı’nı da unutmayan Arkaz, “Yöneticiler ile halk arasındaki tarafsız bağ görevi basına mühim bir misyon yüklemektedir. Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi önemli işlevleri bulunan medya ülkelerin gelişimi için de çok önemlidir. Kalemini halkın haber alma özgürlüğüne adamış tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.