MHP'li Erkan Akçay, CHP'lilere ağzının payını verdi! "Kontrollü darbe diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir" 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç'a cevap verdi.

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç ve diğer CHP Milletvekillerine cevap verdi.Erkan Akçay, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir" dedi. Ayrıntılar gelecek...

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