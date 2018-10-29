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MHP’den son dakika EYT çıkışı! EYT son dakika gelişmesi bugün

İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis’e verdiği EYT önergesi, Genel Kurul’da kabul edilmemişti. Milliyetçi Hareket Partisi’den (MHP) erken emeklilik teklifine ilişkin son dakika açıklaması geldi.MHP, EYT komisyonunun kurulması bir yılı bulacağından EYT teklifine hayır desteklemediklerini söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:13
MHP’den son dakika EYT çıkışı! EYT son dakika gelişmesi bugün

İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis’e verdiği EYT önergesi, Genel Kurul’da kabul edilmemişti. Milliyetçi Hareket Partisi’den (MHP) erken emeklilik teklifine ilişkin son dakika açıklaması geldi.  MHP, EYT komisyonunun kurulması bir yılı bulacağından EYT teklifine hayır desteklemediklerini söyledi.

İYİ Parti tarafından Meclis'e sunulan emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne dair araştırma önergesi kabul edilmedi. Emeklilikte yaşa takılanlar son durumun ne olacağını merakla beklemeye devam ediyor. Hem iktidardan hem de muhalefetten EYT düzenlemesi konusunda yapılacak açıklamalar bekleniyor.  Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kesimle ilgili açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu konuda parti olarak bir yanlıştan döndüklerini söyledi. Enginyurt, “Araştırma önergesini önce kabul ettik sonra reddettik. Niye reddettik? Baktık ki araştırma önergesinin ardından komisyon kurulması gerekiyor. Komisyon kurmaya kalksak Kasım-Aralık ayında bütçe var, komisyon kurulamayacak. Ocak ayından sonra Mart ayına kadar seçim var, komisyon kurulamayacak. Nisan ayında komisyon kursak bile komisyon 3 ay çalışacak Temmuz ayını bulacak. 1 Temmuz’da ise Meclis tatile giriyor, 1 Ekim’de açılıyor. Yani bir yıl araştırma komisyonu kurulması için konu bir yıl oyalanacaktı” değerlendirmesinde bulundu. Kanunun geçmesi için kanunun önce Meclis’e gelmesi lazım. Kanunun Meclis’e gelmesi için konunun önce komisyonda görüşülmesi gerekiyor” diyen Enginyurt, “İlgili komisyonda 13 AK Parti, 13’te diğer partilerin üyesi var. Oylama olduğunda 13’e 13 olursa Başkanın oyu 2 oy sayılıyor. Başkan AK Partili olduğuna göre 14’e 13 oluyor ve kanun meclise gelmiyor. Demek ki kanunun meclise gelmesi için bu kanunun komisyondan geçmesi lazım. Komisyondan ise ancak AK Parti ile anlaşarak, ikna edilerek geçirilebilir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:13
  1. Ordu
  2. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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