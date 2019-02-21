MHP'den pazar ziyareti

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Kamil Aydın ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Yıldırım ve Aydın ile Büyükataman, MHP Genel Merkezi'nin karşısında kurulan pazarı ziyaret ederek esnafa, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını ve "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Parti yöneticileri ve Divan üyeleri, pazar esnafının sıkıntılarını da dinledi.

Pazar esnafı da ziyaret için teşekkür ederek, Bahçeli'ye selam gönderdi. Bazı esnaf da "Her perşembe sabahı pazarı kurmadan sıcak çayımızı MHP Genel Merkezi'nde içiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Komşumuzdan çok memnunuz." ifadesini kullandı.