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MHP'den kırmızı çizgi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına MHP'den cevap geldi. Çelik'in "Cumhurbaşkanımıza saygı kırmızı çizgimizdir" ifadelerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin kırmızı çizgisi Devlet Bahçeli'dir" yanıtını verdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:32
MHP'den kırmızı çizgi açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Bahçeli'nin açıklamaları siyasi nezakete uymadı. Bahçeli'nin sözleri yanlıştır. Cumhurbaşkanımıza saygı kırmızı çizgimizdir." sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

"MHP'nin kırmızı çizgisi Devlet Bahçeli'dir"

Yalçın, "'Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir.' diyenlere cevabımız; MHP'nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatmak şeklinde olacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 20:32
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