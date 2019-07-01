MHP’den kadrolu öğretmen ve sağlık çalışanı çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, mecliste yaptığı konuşmada öğretmenlerin ve sağlık çalışanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, öğretmenlerin istihdamında sadece kadrolu personel statüsünün uygulanması için çağrıda bulundu.

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, konuşmasında sözleşmeli öğretmenlerin, bazı sözleşmeli sağlık çalışanlarının ve diyanet personelininkadroya alınma sürelerinin 4+2’den 3+1’e indirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, memurların henüz çözülmeyen sorunlarına dikkat çekti.

"Kamuda sözleşmeli devri son bulmalı"

Taşdoğan konuşmasında kamuda sözleşmeli devrinin sonlandırılması gerektiğini belirterek, “Kamuda sözleşmeli çalışma devrinin daha önce iki kez olduğu gibi bir kez daha sonlandırılması gerekmektedir. Böylelikle tüm çalışanlar için bir eşitlik sağlanacak ve bu konu sorun olmaktan tamamen çıkarak çalışma barışı sağlanmış olacaktır. Bakınız bugün Sağlık Bakanlığı’nda 657 kadrolu personel, 4/b sözleşmeli personel, 4+2 sözleşmeli personel, 4924 çakılı sözleşmeli personel, taşerondan 4D işçi kadrosuna geçen personel, vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı elemanı olmak üzere 8 farklı istihdam modeli ile sağlık çalışanları görev yapıyor. Çalışma barışını bozan bu çeşitliliği bir an önce sonlandırmak gerekmektedir. Geleceğe umutla bakmak isteyen çalışanların bu haklı talepleri karşılanmalıdır. Bizim isteğimiz tüm çalışanlara hakları olan kadronun bir an önce verilmesi tayin başta olmak üzere mahrum kaldıkları haklarına kavuşmalarıdır” dedi.

"Sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmeli"

Taşdoğan, sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmesini de isteyerek, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ‘öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir’ sözünden hareket ederek öğretmenlerimizin sorunları gelecek nesillerin sorunu olarak değerlendirmekteyiz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim alanındaki, kamuda tek çalışma şekli kadrolu istihdam biçimi olmalı, kadrolu istihdam haricindeki sözleşmeli öğretmenlik, 4/B ve 4/C gibi statülerde çalışan personel ivedilikle kadroya geçirilmelidir. MEB tarafından son dönemde yapılan öğretmen alımlarının sözleşmeli öğretmenlik şeklinde yapıldığı görülmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmeli ve tek istihdam şekli kadrolu öğretmenlik olmalıdır. Kadroya geçirilme işlemleri gerçekleşene kadar sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayin talepleri karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlerin haklarında da iyileştirilme yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Taşdoğan, “Kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi, sözleşmeli öğretmenlere de başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesinin yolu açılmalı, hiç değilse bu konudaki çifte standart ortadan kaldırılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlere yapılacak öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemelerinde SGK kesintisinin yapılmasının önüne geçilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlerin ücret hesaplanmasında dikkate alınan hizmet sürelerinin özelde çalışılan sürelerin de dikkate alınması gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında özel öğretim kurumlarında geçen sürelerin 2/3’ünün dikkate alınmalı ve ücret ödemelerinde yeni belirlenen hizmet süreleri baz alınmalıdır. Ayrıca sözleşmeli olarak görev yapmakta olan öğretmenlerimize de 2019 yılı Ağustos ayında yapılacak özür grubuna bağlı yer değiştirmelerde özür durumlarına göre yer değiştirme hakkı verilmelidir” şeklinde konuştu.

Taşdoğan konuşmasının son kısmında ise, “İllerde görev yapan bin 100 civarında ki maarif müfettişlerinin görev ve yetkilerini tanımlayan herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Maarif Müfettişlerinin görev tanımlarının yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi temennimizdir. Bununla birlikte eğitim öğretim dönemlerinde görev yapan ücretli öğretmenlerin aldığı ek ders karşılığı ücretin en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmesi de gözden geçirilmelidir” diye konuştu.

Taşdoğan konuşmasını şehit öğretmenler Hüseyin Yavuz, Şenay Aybüke Yalçın, Cemil Doğan ile diğer şehit öğretmenler ve sağlık çalışanlarını da andı.