MHP'den İYİ Parti'ye geçen belediye başkanından ilk açıklama!

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bugün yeni partisi İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi ile yaşadığı sıkıntılar sonrası MHP'den istifa ettiğini açıklayan ve hafta sonu da 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday olacağını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bugün İYİ Parti'ye katıldı.

Kocamaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesbaı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün Mersin için önemli bir karara şahitlik edeceklerini ve kaldığı yerden eksik hizmetleri tamamlamak üzere yeniden yola çıkacaklarını belirtti.

'Türk milliyetçisiyim' diyenler görevden kaçmazlar'

Kocamaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Türk milletine mensubiyeti olanlar, ona karşı sadakat hissi taşıyan ve 'Türk milliyetçisiyim' diyenler görevden kaçmazlar, kaçamazlar. Engelleri aşmak için ya bir yol bulurlar ya da bir yol açarlar. Biz de bugün Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İYİ Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz. Rabb'im aldığımız bu kararı Mersin'imiz, halkımız ve bizler için hayırlı eylesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Kocamaz, vatandaşları provokasyonlara karşı uyanık olması konusunda da uyardı.