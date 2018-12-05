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MHP'den İYİ Parti'ye geçen belediye başkanından sert sözler!

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine hakaret edenleri sert dille eleştirdi. Kocamaz, "Bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor." dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:06
MHP'den İYİ Parti'ye geçen belediye başkanından sert sözler!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday gösterdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendisine hakaret edenlere sosyal medyadan sert çıktı. Kocamaz, "Ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor" dedi

"Allah'a havale ediyorum"

MHP’den istifa etmesinin ardından, İYİ Parti saflarına katılan ve dün İYİ Parti Lideri Meral Akşener tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Burhanettin Kocamaz, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Kocamaz açıklamasında, ‘devam’ kararı almasında vatandaş taleplerinin etkili olduğunu belirterek, “Değerli hemşehrilerim; sizler istediniz, biz de talebinize uyduk ve ‘Yola devam’ dedik. ‘Size ne istiyorsunuz, fikriniz nedir?’ diye sorma nezaketini bile göstermeyenler bugün sizin talebinize karşılık veren şahsıma karşı hakaret ve küfür yarışına girdiler. Ben bu tip seviyesizleri Allah’a havale ediyorum” dedi.

"Bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla..."

‘YAZIKLAR OLSUN’ Kendisini Türk olarak kabul eden ve Türk Milleti’nin değerlerine sahip çıkan herkesin Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan Kocamaz, açıklamasında şunları kaydetti: “Birileri Türk milliyetçiliğini ve onun ritüellerini sadece kendisinin tapulu malı, patentli ürünü zannediyor! Kimse kusura bakmasın! Türk milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir! Kendisini Türk olarak kabul eden, Türk milletinin değerlerine sahip çıkan herkes Türk milliyetçisidir! Türk milliyetçisi olmak vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve dilini herkesten daha fazla sevmek, örf, adet ve geleneklerini sahiplenmek demektir! Bu gelenekler içerisinde vatana ihanet etmediği sürece insanı aşağılamak, hakaret etmek yoktur. Saygı, sevgi ve gönül kazanmak vardır. Aziz Mustafa Kemal; ‘Vatanını en çok seven ona en çok hizmet edendir’ diyor. Yine Sevgili Peygamberimiz; ‘İnsanların en hayırlısı insanlara ve insanlığa en fazla hizmet edendir’ diye buyuruyor. Ama ömrü boyunca asalak yaşayan, üretemeyen bazı müptezeller sahibinin sesi sıfatıyla bize saldırıyor. Yazıklar olsun.”

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:06
  1. Mersin
  2. Burhanettin Kocamaz
  3. MHP
  4. İYİ Parti

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