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MHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'den aday adayı oldu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 18:16
MHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'den aday adayı oldu!

Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifası ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Karaçoban, "7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibarıyla bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket, yeni bir heyecanla İYİ Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Bunun için vatandaşlarımızdan gerekli teveccühü görmek, onların beğenilerine layık olmaya çalışmak en büyük hedefimizdir. Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu darboğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu. 3 Kasım 2019'da yapılması gereken genel seçimlere kadar bu sürecin taşınamayacağı aşikârdır. Bu ülkenin muhakkak ve muhakkak seçim havasından çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla, TBMM'de alınan kararla 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaştaki bu beklentiye cevap vermesini, onları tekrar canlandıracak, ümit ve yeni bir ışık olacak sonuçları doğurmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye iyi olacak" dedi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:16
  1. mhp
  2. iyi parti
  3. il başkanı

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