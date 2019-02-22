MHP'den istifa İhraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, MHP'den istifa etti

HATAY (AA) - MHP tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Hatay'ın Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti. Toksoy, belediye binasında yaptığı basın açıklamasında, ihraç olması halinde ülkücü çevresinin partiye ve seçim sürecine zarar verebileceği düşüncesiyle büyük onur ve şeref duyduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha sonra Toksoy, beraberindekilerle Dörtyol İlçe Seçim Kuruluna giderek partisinden istifasına yönelik dilekçesini sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti.

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