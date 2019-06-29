Sefer Aycan'dan 'Faiz' tepkisi: İşsiz gençlerimize ödeme kolaylığı sunmalıyız!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Öğrenim Kredisi borçlarını ödeyemeyen işsiz gençlere uygulanan faize tepki göstererek, "Yüksek Öğrenim kredisi alan gençlerimiz işe başlayamama sebebiyle kredi borçlarını zamanında ödeyemiyorlar. Ana borçlarına uygulanan gecikme faizlerini silerek onlara ödeme kolaylığı sağlamalıyız." dedi.



Üniversiteli gençlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yararlanmasını ve faizsiz öğrenim kredisi almasını Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak destekliyoruz." diyen Aycan, "Yüksek Öğrenim kredisi alan gençlerimiz işe başlayamama sebebiyle kredi borçlarını zamanında ödeyemiyorlar." ifadelerini kullandı.



İşsizlik sebebi ile kredi borçlarını ödeyemeyen gençlere faiz uygulandığını belirten Aycan, sözlerine şöyle devam etti:



"Faiz uygulaması sebebiyle gençlerimizin borç yükü artmaktadır. Biz onların iyi niyetli olduklarını düşünüyoruz ve borçlarını ödeyeceklerine eminiz. Onları faiz yükünden kurtararak bir kolaylık yapılması gerekiyor. Gençlerimize borçlarını ödemeleri için bir fırsat vermeliyiz."