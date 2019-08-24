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MHP'den ABD'ye çok sert tepki: İşine bak

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus'un HDP'li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin sarf ettiği sözlere karşılık ABD’nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirtti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
MHP'den ABD'ye çok sert tepki: İşine bak

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin, “Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir” açıklamasına sert tepki geldi.

"ABD kendi işine baksın"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirterek, “Açıklamalar, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın Türkiye’nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına geldiğini ve bu durumun hiçbir ülke ile kişinin haddine olmadığını belirten Büyükataman

Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD dost ve müttefik gibi davranmalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
  5. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  6. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus
  7. ABD

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