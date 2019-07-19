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MHP'den Davutoğlu'nun açıklamalarına çok sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün partisi hakkında yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 08:08
MHP'den Davutoğlu'nun açıklamalarına çok sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ahmet Davutoğlu'nun partisi hakkındaki açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Mazul ve sakıt'' başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun; bir süredir Ak Parti içindeki bozgunculuk ve tefrika girişimlerine, MHP'ye dönük karşıtlık cephesi oluşturarak yön vermeye çalıştığı gözlenmektedir. Davutoğlu'nun MHP muarızı kesilmesinin arka planında, partimizin siyasette oynadığı dominant ve etkin ama yapıcı rolün baltalanması için kendisini yeni fitne odağı rolüne hazırlayanların rahatsızlığı kadar, cemaziyelevvelinin partimizce iyi bilinmesinin mahcubiyeti de vardır.

''Asıl maksadını gizliyor''

Ahmet Davutoğlu, ''MHP âdeta Ak Parti tabanına hortum bağlamış.'', ''MHP ile ittifak bitirilmeli.'' gibi temelsiz, akılsız ve öngörüsüz açıklamalarla aklınca hedef şaşırtmaktadır. Davutoğlu, uluslararası aktörler adına seçmen tabanında anafor oluşturarak kendi partisinin altını oyma vazifesini ifa ederken; asıl maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır.

''Mazul ve sakıt'' olmakla maruf eski başbakanın; MHP gündemli ama aslında Ak Parti hedefli tespit ve değerlendirmelerinin amacı, elbette partisinin hayrı ve selameti değildir. Davutoğlu'nun hedefinde Cumhur İttifakının Türkiye'yi 2023'e taşıma potansiyelini yok etmek ve Sayın Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesiyle sürecek istikrarı şimdiden baltalamak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bu yolla zarar vermek vardır. Çünkü Cumhur İttifakı, yeni yeni oturmaya başlayan; Türkiye'nin mehabetine, bölgesel ve uluslararası alandaki saygın konumuna yaraşan yeni hükümet modelinin sigortası, garantisidir.

Davutoğlu'nun çürük tezlerinin aksine, bu ittifak; AK Partinin doğasını bozmadığı gibi, onun ülke meselelerini millî irade desteğiyle çözümleyecek güce erişmesine, Türkiye'nin geleceği ve bekası adına sağlam, objektif ve sonuç odaklı politikalar üretmesine vesile olmuştur. Cumhur İttifakı atmosferi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde Türkiye, uluslararası aktörler karşısında daha bağımsız ve daha egemen bir devlet portresi çizebilmiştir. Davutoğlular ve Babacanları harekete geçiren mahfillerin gayesi; işte bu aşılmaz ve sarsılmaz gücü ortadan kaldırmak, Türkiye'nin millet iradesine dayanan varlık ve direniş azmini yıkmaktır. Kamuoyunun da dikkatinden kaçmamıştır:

Sisteminin devamındadır.

Uluslararası aktörler; Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyişini durdurmak üzere başlattıkları operasyonlarda bu tür nifak ve ayrılık tohumları ekmekte, kaleyi içinden yıkabilmek için müsait, basiretsiz ve başarısız tipleri harekete geçirmektedir. 

"Biz olacakları şimdiden söyleyelim"

Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada eriştiği güçlü ve müessir konumdan uzaklaştırmanın yolu, güçlü Cumhur İttifakından ve millî iradenin ürünü olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden kurtulmaktan geçmektedir. Bunun içindir ki kendi partilerinde fısk ve fücura meyilli; vefa, minnet ve kaderdaşlık duygusundan, dava adımlığı evsafından mahrum Davutoğlular ve Babacanlar, baştan çıkarıcı vaatlerle süslenip püslenip sahneye çıkarılmıştır. Elhak, bitpazarına nur yağmayacaktır. Mademki sadece kendiyetiştikleri; sayesinde isim, şöhret ve dünyalık sahibi oldukları partilerine değil, bütün Türkiye'ye zarar vermeyi göze alan bu orta malı politikacı tipleri bir alamete bindirilmiş; biz olacakları şimdiden söyleyelim de ikaz sorumluluğu üstümüzde kalmasın: Davutoğlu tarafından MHP'nin hortum bağladığı iddia edilen seçmen kitlesi, hem partisine hem de ülkeye sahip çıkmakla kalmayacak; sağduyu ve ferasetini göstererek Cumhur İttifakına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de desteğini sürdürecektir.

"Türkiye'nin selameti sistemin devamında"

Çünkü milletimiz iyi bilmektedir ki Türkiye'nin selameti Yenikapı Ruhu'nun korunmasında ve bu ruhun siyasetteki aksisedası olan Cumhur İttifakının yaşamasındadır. Bekamız, güçlü ve hızlı bir demokratik yönetim modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devamındadır.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 08:08
  1. AK PARTİ
  2. MHP
  3. ahmet davutoğlu
  4. Sosyal Medya
  5. semih yalçın

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