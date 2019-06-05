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MHP’den CHP’ye bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak, CHP Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
MHP’den CHP’ye bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak, CHP Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu.


CHP Parti Genel Merkezi’ne bayram ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak’tan oluşan heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya karşıladı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, siyasette önemli olanın yüz yüze bakabilmek olduğunu söyleyerek, “Ölçülü bir şekilde kırıcı olmadan siyaset yapılmalıdır. Önemli olan ülkeye hizmettir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Yapacağımız, iş birliği ve beraberliği sağlamaktır. O zaman her gün bayram olur” diye konuştu.


Çeviköz, Türkiye’nin nüfusu ve dinamizmi ile ilgili gerçekleştirilen sohbet üzerine, dinamik toplumların ekonomilerinin de dinamik olması gerektiğini söyleyerek, “Ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz” ifadesini kullandı.


Ramazan Bayramı dolasıyla CHP Genel Merkezine Saadet Partisi adına Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, İYİ Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Genel İdari Kurulu Üyesi Burcu Akcaru, Ankara Milletvekili Erhan Altıntaş, HDP adına Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, MYK Üyesi İlknur Birol, MYK Üyesi Hüseyin Taka, BBP adına MKYK üyesi Mahmut Burkan Kulu ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Erbay, ANAP adına Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Nazlı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünal ve Demokrat Parti adına GİK Üyesi Hasan Aysal ziyarette bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:41
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