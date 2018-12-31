Cezaevindekiler için af yasasını teklifini veren MHP'den cezaevi af son dakika açıklaması geldi. Mahkum affına ilişkin 24 Haziran seçim vaadleri arasında bulunduğunu söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de moda mod değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız." ifadesini kullanması cezaevindeki mahkum affı yerel seçimlerden sonra çıkar mı? sorusunu gündeme getirdi.

Mahkum affında son dakika gelişmesi yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, mahkum affına yönelik son dakika açıklamalarda bulundu. MHP'li Erkan Akçay, partisinin seçim beyannamesinde de yer alan, çeşitli suçlardan hüküm giyen tutuklulara af getiren yasa teklifinin arkasında ve takipçisi olduklarını belirtti. MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz af konusunda teklifimizi verdik. Meclis'e sunduk. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de moda mod değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız. Bu çerçevede biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. 'Şu gün bu saat' demek mümkün olmaz; Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz. Milletimizi ilgilendiren her mesele, bizim yerel seçim beyannamemizde olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan: Af için talimat verdim

Cumhurbaşkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni"nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af teklifine dair gerçekleştirdiği açıklamada genel af için talimat verdiğini vurgulayarak şunları söylemişti: "Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan içeriğin maşeri vicdana (toplumsal vicdan) uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı."

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ‘af’ konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Toplumu rahatsız edecek bir af düzenlemesinin yapılmayacağını ancak infazla ilgili düzenlemeler olabileceğini” söyledi. Gül, bu konuda partisi AK Parti’nin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Diğer partilerin de kendi çalışmaları olacaktır. Bunlar TBMM’de değerlendirilir” dedi. Mahkum affı, yerel seçimlerden sonra Meclis gündemine alınması bekleniyor.