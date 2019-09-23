MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren özel kalem müdürü Murat Çeliker, "Sayın Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.23 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor.
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