MHP'den Akşener'e çok sert sözler: FETÖ ile arana mesafe koy

MHP Genel Başkan Yardımcısıs Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk'te katıldığı Teke Tek programındaki açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Akşener'in MHP'yi küçük düşürecek ifadeler kullandığını söyleyen Semih Yalçın, "İP'in Müdire Hanımı uyarılarımızı dinlememekte, her defasında başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün yakın çalışma arkadaşlarını hedef tahtasına koymakta ve partimizi oy oranı üzerinden küçük düşürmekte ısrar etmektedir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kısa süre içerisinde siyasetin tozlu raflarına kaldırılacağını da söyleyen Yalçın, Akşener'in CHP, PKK ve FETÖ ile iş birliği yaptığını söyledi. Yalçın, "Çünkü Kandil'in ışığında yalancı şafaklara birlikte uyandıkları CHP, küresel aktörlerin harekât karargâhı hâline geldiği için ileride kendi başının derdine düşecektir. Kandil'in feri sönüp 4 yılı bulmadan küresel güçlerin zulmetiyle baş başa kalınca, CHP ondan kurtulmak isteyecek ve eteğinden bir böcek gibi kalleşçe silkelemekten çekinmeyecektir" dedi.

İşte Yaçın'ın o açıklamaları:

Habertürk'te Altaylının aklamaya ve cilalamaya çalıştığı Müdire, MHP'ye küçük ortak diyerek hâlâ pervasız, ölçüsüz, ayarsız, dengesiz ve çirkin ifadelerle saldırılarını sürdürmektedir.

15 milletvekilini kiraladığını utanmadan itiraf eden bu Divane Müdire; bize sardırmakta, bize kafayı takmaktadır. Durup dinlenmeden saldırmasına, çamur sıçratmasına rağmen; akla ziyan bir tavırla biteviye bizden yakınmakta, bizi suçlamaktadır.

Zavallı Müdireceğiz; muhtemelen içinde habis bir ur gibi birikmiş kin, nefret, haset ve buğzun yol açtığı öğürme sendromundan vazgeçmelidir.

İP Müdiresi, muhteris ama bir o kadar da kifayetsizdir. Hâl böyle olunca bizim de kendisine layık ve müstahak olduğu tarz ve tonda cevap vermemiz iktiza etmekte, başını Türkçenin gücüyle yarmamız kaçınılmaz olmaktadır.

Bundan sonra her saldırısında Müdire Hanım'a 'MHP kadar kafana taşlar düşsüne mi!' diyeceğiz. Hatta daha ileri giderse, bütün kötüler için Anadolu insanının kullandığı dille 'Soyka' diyeceğiz.

MHP düşmanlığından, MHP aleyhtarlığından ve tefrikadan beslenen deli divane İP Müdiresinin yüzüne; 'Kan emercesine fitne ve fücurla beslenmek, siyaset vampirliği değil de nedir?' diye sormaktan imtina etmeyeceğiz.

Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın'ın yakasındadır.

Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır.

"İYİ Parti tarihe gömülecek"

Partisi ise nice muvazaa ve kurgu partilerinin gömülü olduğu siyaset mezarlığına er geç defnedilecektir.

Ahrette de bütün Ülkücüler Divane İP Müdiresi'nden ve avanesinden davacı olacaktır. Hesabımız mahşerekalmadan önce, İP Müdiresini bir kez daha bütün iyi niyetimizle uyarıyoruz

Bu tahrikkâr ve tahripkâr gidişin sonu yıkım, enkaz ve çukurdur.

Kavga, kaos ve istenmedik olaylara yol açabilecek; masum insanların birbirine girmesine, kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynamaktır.

Bilsin ki İP Müdiresinin eline; bozgunculuktan, nefreti daha çok azdırmaktan, düşmanlıklarıkörüklemekten başka bir şey geçmeyecektir.En "iyi"si, Milliyetçi Harekete ettiği kötülükler, ektiği bozgunculuk tohumları kendisini daha çok yiyİP bitirmeden siyaseti ehline bırakmasıdır

En 'iyi'si, bir türlü zarif, erdemli ve ahlaklı duruş sergilemeyi beceremediği politika kürsüsünden henüz vakit varken inmesi, haşre yürümeden önce ahir ömründe torunlarıyla haşırneşir olmak üzere köşesine çekilmesidir.

"CHP'den medet umma"

Aksi takdirde düşeceği siyasi makberden onu ne Soros'un ve türevlerinin sermayesi, ne de FETÖ elebaşının ağlaya sızlaya ettiği sahtekârca beddualar kurtaracaktır.

İP Müdiresi, eteğine sığındığı CHP'den de medet ummamalıdır.

Çünkü Kandil'in ışığında yalancı şafaklara birlikte uyandıkları CHP, küresel aktörlerin harekât karargâhı hâline geldiği için ileride kendi başının derdine düşecektir.

Kandil'in feri sönüp 4 yılı bulmadan küresel güçlerin zulmetiyle baş başa kalınca, CHP ondan kurtulmak isteyecek ve eteğinden bir böcek gibi kalleşçe silkelemekten çekinmeyecektir.

"FETÖ, CHP ve Kandil ile arana mesafe koy"

Son olarak İP müdiresine tavsiyemiz;

Himayesine girdiğin HDP ile arana mesafe koy,

Sırtını yasladığın Kandil ile arana mesafe koy,

Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy,

Talimat aldığın FETÖ ile arana mesafe koy."

Akşener ne demişti?

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan Meral Akşener, MHP ile ilgili "Özellikle sayın Babacan'ın partisinin İYİ Parti'nin tüm oylarını alacağı gibi bir tevatür var. Buna seçmen karar verir. Partiyi kurduğumuz zamanda bir araştırma şirketi 1.5'un üzerine çıkarmamıştı bizi, biz 9.5 aldık. Bazı araştırma şirketlerine grup üyesiyiz. Bize geliyor anketler. O araştırmalardan, bizim partimizin oyu en son 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları Sayın Babacan'a gidiyor. MHP'nin gerçek oyu yüzde 4 görünüyor. Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor. CHP'den de ilginç bir durum var. Yüzde 3 CHP'ye oy vermiş seçmen bize gelmiş. Bugün 11.6 oyumuz var. Sayın Babacan'a, kuracağı partiye gitmiyor. Bizim seçmenden. AKP'den MHP'ye kayan seçmenin bir kısmı Babacan'a bir kısmı da Davutoğlu'na gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.