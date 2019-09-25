0553 313 94 23

MHP'den Akşener'e çok sert sözler: FETÖ ile arana mesafe koy

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Himayesine girdiğin HDP ile arana mesafe koy. Sırtını yasladığın Kandil ile arana mesafe koy. Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy. Talimat aldığın FETÖ ile arana mesafe koy" dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:55
MHP'den Akşener'e çok sert sözler: FETÖ ile arana mesafe koy

MHP Genel Başkan Yardımcısıs Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk'te katıldığı Teke Tek programındaki açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Akşener'in MHP'yi küçük düşürecek ifadeler kullandığını söyleyen Semih Yalçın, "İP'in Müdire Hanımı uyarılarımızı dinlememekte, her defasında başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün yakın çalışma arkadaşlarını hedef tahtasına koymakta ve partimizi oy oranı üzerinden küçük düşürmekte ısrar etmektedir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kısa süre içerisinde siyasetin tozlu raflarına kaldırılacağını da söyleyen Yalçın, Akşener'in CHP, PKK ve FETÖ ile iş birliği yaptığını söyledi. Yalçın, "Çünkü Kandil'in ışığında yalancı şafaklara birlikte uyandıkları CHP, küresel aktörlerin harekât karargâhı hâline geldiği için ileride kendi başının derdine düşecektir. Kandil'in feri sönüp 4 yılı bulmadan küresel güçlerin zulmetiyle baş başa kalınca, CHP ondan kurtulmak isteyecek ve eteğinden bir böcek gibi kalleşçe silkelemekten çekinmeyecektir" dedi.

İşte Yaçın'ın o açıklamaları:

Habertürk'te Altaylının aklamaya ve cilalamaya çalıştığı Müdire, MHP'ye küçük ortak diyerek hâlâ pervasız, ölçüsüz, ayarsız, dengesiz ve çirkin ifadelerle saldırılarını sürdürmektedir.

15 milletvekilini kiraladığını utanmadan itiraf eden bu Divane Müdire; bize sardırmakta, bize kafayı takmaktadır. Durup dinlenmeden saldırmasına, çamur sıçratmasına rağmen; akla ziyan bir tavırla biteviye bizden yakınmakta, bizi suçlamaktadır.

Zavallı Müdireceğiz; muhtemelen içinde habis bir ur gibi birikmiş kin, nefret, haset ve buğzun yol açtığı öğürme sendromundan vazgeçmelidir.

İP Müdiresi, muhteris ama bir o kadar da kifayetsizdir. Hâl böyle olunca bizim de kendisine layık ve müstahak olduğu tarz ve tonda cevap vermemiz iktiza etmekte, başını Türkçenin gücüyle yarmamız kaçınılmaz olmaktadır.

Bundan sonra her saldırısında Müdire Hanım'a 'MHP kadar kafana taşlar düşsüne mi!' diyeceğiz. Hatta daha ileri giderse, bütün kötüler için Anadolu insanının kullandığı dille 'Soyka' diyeceğiz.

MHP düşmanlığından, MHP aleyhtarlığından ve tefrikadan beslenen deli divane İP Müdiresinin yüzüne; 'Kan emercesine fitne ve fücurla beslenmek, siyaset vampirliği değil de nedir?' diye sormaktan imtina etmeyeceğiz.

Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın'ın yakasındadır.

Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır.

"İYİ Parti tarihe gömülecek"

Partisi ise nice muvazaa ve kurgu partilerinin gömülü olduğu siyaset mezarlığına er geç defnedilecektir.

Ahrette de bütün Ülkücüler Divane İP Müdiresi'nden ve avanesinden davacı olacaktır. Hesabımız mahşerekalmadan önce, İP Müdiresini bir kez daha bütün iyi niyetimizle uyarıyoruz

Bu tahrikkâr ve tahripkâr gidişin sonu yıkım, enkaz ve çukurdur.

Kavga, kaos ve istenmedik olaylara yol açabilecek; masum insanların birbirine girmesine, kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynamaktır.

Bilsin ki İP Müdiresinin eline; bozgunculuktan, nefreti daha çok azdırmaktan, düşmanlıklarıkörüklemekten başka bir şey geçmeyecektir.En "iyi"si, Milliyetçi Harekete ettiği kötülükler, ektiği bozgunculuk tohumları kendisini daha çok yiyİP bitirmeden siyaseti ehline bırakmasıdır

En 'iyi'si, bir türlü zarif, erdemli ve ahlaklı duruş sergilemeyi beceremediği politika kürsüsünden henüz vakit varken inmesi, haşre yürümeden önce ahir ömründe torunlarıyla haşırneşir olmak üzere köşesine çekilmesidir.

"CHP'den medet umma"

Aksi takdirde düşeceği siyasi makberden onu ne Soros'un ve türevlerinin sermayesi, ne de FETÖ elebaşının ağlaya sızlaya ettiği sahtekârca beddualar kurtaracaktır.

İP Müdiresi, eteğine sığındığı CHP'den de medet ummamalıdır.

Çünkü Kandil'in ışığında yalancı şafaklara birlikte uyandıkları CHP, küresel aktörlerin harekât karargâhı hâline geldiği için ileride kendi başının derdine düşecektir.

Kandil'in feri sönüp 4 yılı bulmadan küresel güçlerin zulmetiyle baş başa kalınca, CHP ondan kurtulmak isteyecek ve eteğinden bir böcek gibi kalleşçe silkelemekten çekinmeyecektir.

"FETÖ, CHP ve Kandil ile arana mesafe koy"

Son olarak İP müdiresine tavsiyemiz;

Himayesine girdiğin HDP ile arana mesafe koy,

Sırtını yasladığın Kandil ile arana mesafe koy,

Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy,

Talimat aldığın FETÖ ile arana mesafe koy."

Akşener ne demişti?

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan Meral Akşener, MHP ile ilgili "Özellikle sayın Babacan'ın partisinin İYİ Parti'nin tüm oylarını alacağı gibi bir tevatür var. Buna seçmen karar verir. Partiyi kurduğumuz zamanda bir araştırma şirketi 1.5'un üzerine çıkarmamıştı bizi, biz 9.5 aldık. Bazı araştırma şirketlerine grup üyesiyiz. Bize geliyor anketler. O araştırmalardan, bizim partimizin oyu en son 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları Sayın Babacan'a gidiyor. MHP'nin gerçek oyu yüzde 4 görünüyor. Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor. CHP'den de ilginç bir durum var. Yüzde 3 CHP'ye oy vermiş seçmen bize gelmiş. Bugün 11.6 oyumuz var. Sayın Babacan'a, kuracağı partiye gitmiyor. Bizim seçmenden. AKP'den MHP'ye kayan seçmenin bir kısmı Babacan'a bir kısmı da Davutoğlu'na gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:55
  1. Meral Akşener
  2. Semih Yalçın
  3. İYİ Parti
  4. MHP
  5. FETÖ
  6. CHP
  7. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'İmaj'ın katıldığı aramada yaklaşık 4 kilogram kubar ele geçirildi
    1. 'İmaj'ın katıldığı aramada yaklaşık 4..
    2. SP liderinden Erdoğan'a destek
    3. Didim'de 162 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Zamanlaması dikkat çekti! Yunan..
    5. Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkları..
    6. Kılıçdaroğlu’ndan skandal IMF..
    7. Lübnan’da göçmen karşıtı ırkçı karikatür
    8. Balıkçılar panikte! "Teneke yiyen her..
    9. İYİ Partili vekilden bomba açıklama:..
    10. Kırıkkale'de damat tartıştığı..
    11. EYT için teklif verildi! EYT yasası..
    12. Erdoğan dün dünyaya haykırmıştı! BM'de..
    13. 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük..
    14. Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk..
    15. MHP'den Akşener'e çok sert sözler
    16. Erdoğan'ın BM konuşması hakkında..
    17. MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert..
    18. Adil Öksüz davasında flaş gelişme
    19. Mersin'de korkutan yangın!
    20. İstanbul’da 7.2 büyüklüğünde deprem mi..
    21. Aksaray’da fabrikada yangın çıktı!
    22. Galatasaray PSG maçı ne zaman saat..
    23. Ravioli nasıl yapılır?
    24. Profesör korkutan açıklamayı yaptı!..
    25. Araçta sigara içme cezası ne kadar 2019
    26. Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu Musa..
    27. Kuzey Ege'de 49 kaçak göçmen yakalandı
    28. Dünya bu kadını konuşuyor! Trump..
    29. Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi..
    30. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...