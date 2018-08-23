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MHP'den af açıklaması: İlk kanun tekliflerinden birisi olacak

Konya'da düzenlenen bayramlaşma törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, af konusuyla ilgili konuştu. Kalaycı, "Meclis açıldığında gündeme getirecek ilk kanun tekliflerinden birisi olacak" dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:07
MHP'den af açıklaması: İlk kanun tekliflerinden birisi olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya MilletvekiliMustafa Kalaycı, "Son dönemde karşı karşıya kaldığımız ekonomik yaptırımlar, ambargolar, sinsi operasyonlar, Türk milletinin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır. Türk milleti her saldırıyı püskürtecek, her komployu dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır. Türk milleti dualı bir millettir. Türk milleti bir iman ordusudur. Ezan olduk dinmedik, bayrak olduk inmedik, şehit olduk ölmedik, adımız Müslüman, soyadımız Türk bizim" ifadelerini kullandı.

"AF KONUSUNU ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde yer verdiği ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme getirdiği tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç artık bunun geri dönülmez bir durum söz konusu. Bu konuda ben inanıyorum ki, yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:07
  1. Konya
  2. MHP
  3. Af konusu
  4. Mustafa Kalaycı
  5. Milliyetçi Hareket Partisi

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  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc2 sa önce
    Alaattin cakici icinmi acaba? O ciksa yine birshey avliyamiyacaktir BU KADAR UMUT BAGLAMASALAR KSHKE:
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