MHP’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e tam destek: Kimseye yedirmeyiz

SEZAİ ERHAN YENİAKİT

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği sert yanıt sonrası AK Partili milletvekillerinin yanısıra MHP’den de destek geldi.

FETÖ ile mücadelenize şahidiz

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, “Samimiyetle çalışan, emek veren, şehrimize ve ülkemize sahip çıkan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kimselere yedirmeyiz. Sizin FETÖ ile mücadelenize şahidiz. Memleketimizin yiğit,mütevazı evladı. Haklı davanızda yanında olacağız” ifadesi kullandı.

Bakanımız samimiyetle çalışmaktadır

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, “Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz! Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz. Samimiyetle ve gayretle çalışan Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ü de kimselere yedirmeyiz” dedi.

Her daim sizinleyiz

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ”Kim kiminle yürüyor siz ona bakın.Her daim sizinleyiz Bakanım” dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Haktan, hakikaten yana olan, Gaziantep’in değeri Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e yönelik karalama kampanyasını kınıyorum. Bu kutlu yürüyüşte liderimizi de bakanımızı da asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Milleti için gece gündüz çalışıyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Vatanına, Milletine, Bayrağına ve Devletine sahip çıkan bakanımız Abdulhamit Gül’ün yanındayız” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Özverili, samimi ve gayretli çalışmalarına şahit olduğumuz, milleti, devleti için gece gündüz çalışan Gazişehrimizin evladı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün yanındayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Yol güzel, yoldaş güzel. Adalet emin ellerde” dedi.

Uzun yıllar birlikte çalışacağız

Gaziantep Büyükşehir Belediye BaşkanıFatma Şahin, “Gazi şehrimizin evladı Abdulhamit Gül Bakanımızın samimiyetinin, gayretinin, ülkemiz ve şehrimiz için yaptıklarının şahidiyiz. Hep yanında olduk, hep yanımızda oldu. Sağolsun, var olsun. Uzun yıllar daha ülkemiz ve şehrimiz için birlikte çalışacağız Allah izin verirse” dedi.

Bakanımızın yanındayız

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, “Samimiyetle ve gayretle çalışan, ülkemize emek veren, şehrimize ve ülkemize sahip çıkan Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ü kimselere yedirmeyiz. Bakanımızın yanındayız” dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, “Gönül adamı, güzel insan Abdulhamit Gül. Adalet emin ellerde” dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, ”Adalet Bakanımızı FETÖ yanlısı hainlere yedirtmeyeceğiz” dedi.