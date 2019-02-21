MHP'den açıklama: TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz!

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, Ege Üniversitesi öğrencisiyken öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının 4. yılında rahmetle anarak başladı.

Yerel seçimlerin devletin birliği, milletin dirliği için ifade ettiği anlamın, 31 Mart yaklaştıkça daha net anlaşıldığını dile getiren Osmanağaoğlu, aslında millete hizmet götürmek, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamak için sahaya inen adayların yarışması gereken bu seçimde, bu hususlar hariç her konunun gündeme getirildiğini söyledi.

Osmanağaoğlu, yerel seçime ilişkin bu odak kaymasının nedeninin, yanlış muhalefet anlayışına dört elle sarılan Millet İttifakı'nın tavır ve davranışları olduğunu savunarak, "Sırtını dağda teröriste, Suriye'de Amerikan ordusuna dayayan PKK'ya taşeronluk yapan HDP de Millet İttifakı'na fiili olarak iştirak etmiştir. Her ne kadar ülkücülerin umutlarını pazara düşürerek siyaset üreten İP'in kadroları bunu inkar etse de tablo açık ve nettir." diye konuştu.

HDP'li yöneticilerin söylemlerine de bunun yansıdığını ifade eden Osmanağaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de "HDP ile gönül ittifakları olduğunu" beyan ettiğine dikkati çekti.

Milli güvenlik açısından risk faktörü olan bütün şer unsurlarının bir tarafta toplandığını anlatan Osmanağaoğlu, terör uzantılarıyla iş birliği yapmakta beis görmeyen kadroların Millet İttifakı unsurlarına oy veren samimi seçmeni maniple etmek için her yolu denediklerini söyledi.

Osmanağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zillet İttifakı kurmayları oy avcılığı söz konusu olduğunda kullanılabilecek kavram, değer, algı malzemelerinin tümüne bir vampir edasıyla saldırarak can damarına dişlerini geçirmeye çalışmaktadır. Alçak sandık siyasetlerinde en çok göz diktikleri kitle de maalesef ülkücü harekettir. Ülkücüler, bir taraftan geçmiş hatıralarına hırsızca el atıp diğer taraftan katillerine övgüler dizen Kemal Kılıçdaroğlu'na da onun ortağı olan İP kadrolarına da kanmayacak kadar irfan ehlidir. Üç hilalin ışığıyla hak yolunda ilerleyen bozkurtlar Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacak, helal oylarını haram oyunlara malzeme etmeyeceklerdir."

"Aday çıkarmıyoruz"

Osmanağaoğlu, bir gazetecinin Demokrat Partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurduğu Burhanettin Kocamaz'ın durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Orada bizim kafamızda şüpheler var. Nasıl müracaat saatini geçirmiştir, şüphelidir." dedi.

Osmanağaoğlu, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı ile ilgili temayül yoklamasına ilişkin soruyu yanıtlarken de "MHP liderinin açıkladığı gibi biz Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek çıkacağız. Kendimiz aday çıkarmıyoruz. Çıkarılacak adaya da sonuna kadar destek olacağız." diye konuştu.