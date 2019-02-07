0553 313 94 23

TASAV'dan MHP'nin 50. yılına özel almanak hazırladı

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, 50. yılını kutlamaya hazırlanan MHP için almanak hazırladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:02
TASAV'dan MHP'nin 50. yılına özel almanak hazırladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde oluşturulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından partinin kuruluşunun 50. yılına özel almanak hazırlandı.

Parti, kuruluşunun 50. yılını 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Etkinlikler kapsamında Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan TASAV tarafından 50. yıl almanağı hazırlandı. MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayatının da yer aldığı almanakta, Hindistan'daki görevi sonrasında ülkeye dönüşünden başlayarak, MHP ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının kuruluşu ve parti tarihi, Türkiye'deki siyasi gelişmeler eşliğinde tarihi anlatılıyor.

Partinin kurultayları, seçim beyannameleri ve miting programından fotoğraflar da bulunan almanakta, MHP'nin 50 yılı 5 tarihsel bölümde sunuluyor.

TASAV, "Düşünce Dünyasında Türkiz" dergisi için de özel bir sayı çıkardı. Siyasetçi ve akademisyenlerden oluşan birçok kişinin makalelerini bir araya getiren "MHP'nin 50. Yılı Özel Sayısı", partinin yarım asırlık serüvenini çeşitli açılardan inceleyen yazıları okuyucuyla buluşturuyor.

Adana'daki kutlama

MHP, etkinlikler çerçevesinde, Adana'da, 1969'da kongrenin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu'nda, partinin 50 yıllık süreçteki seçim afişleri ile fotoğraflar ve objelerin yer aldığı bir sergi açacak.

Konser de verilecek

Kutlamanın yapılacağı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması öncesi aralarında Ahmet Şafak, Mustafa Yıldızdoğan ve Kaya Kuzucu'nun da bulunduğu sanatçılar konser verecek.

Bahçeli'ye, aracı fuar alanına yaklaştığında elinde Türk bayrağı bulunan gençlerle, 16 Türk devletinin bayrağını taşıyan 9 motosikletli eşlik edecek. Fuar alanındaki kutlamada mehter takımı da yer alacak.

Kutlamalarda, MHP'nin bayraktarlığını yaptığı fikrin, "yalnızca bir iktidar olma değil, milli beka mücadelesi olduğu" mesajı verilecek.

"Bir ülkünün peşinde 50 yıl"

Etkinlikler çerçevesinde parti binasına Kurucu Genel Başkan Türkeş ile Bahçeli'nin fotoğrafları ile "Bir ülkünün peşinde 50 yıl" ve "Vazgeçilmez yeminle 50 yıl" ifadelerinin yer aldığı dev afişlerle Türk ve MHP bayrakları asıldı.

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 9 Şubat Cumartesi günü akşamı, genel merkez önünde ışık gösterileri yapılacak.

Genel merkez binasının üzerinde yer alan helikopter pistine gök tarayıcısı ışıklar yerleştirilirken, bina yüzeyine 50. yıl logosu sinevizyon cihazlarıyla yansıtılacak.

MHP Genel Merkez binasının gece ve gündüz drone ile çekilen görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi de hazırlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:02
  1. Adana
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. TASAV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelliler yaş beklemeden emekli olur
    1. Engelliler yaş beklemeden emekli olur
    2. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Plastik atık kimyasal işlemle temiz..
    5. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
    6. Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı!
    7. İngilizler yazdı! 'İstanbul'da 5.8'lik..
    8. Global Capital'den Akbank'ın..
    9. Yeni işçinin primi devletten
    10. Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
    11. "Aile sağlam olursa merhamet dünyaya..
    12. Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit..
    13. İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de
    14. İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması..
    15. Nazire Dedeman bugün ebediyete..
    16. Bina çökmesine dair çarpıcı analiz:..
    17. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
    18. Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı..
    19. ASO 55. Yıl Ödül Töreni
    20. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...