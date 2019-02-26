MHP’de seçim hazırlıkları
Milliyetçi Hareket Partisi’nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor.26 Şubat 2019 Salı 15:22
Milliyetçi Hareket Partisi’nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor. MYK, MDK ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor.
MHP’de 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar sürüyor. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor.
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