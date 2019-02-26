0553 313 94 23

MHP’de seçim hazırlıkları

Milliyetçi Hareket Partisi’nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 15:22
MHP’de seçim hazırlıkları

Milliyetçi Hareket Partisi’nde 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar devam ediyor. MYK, MDK ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor.


MHP’de 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sürdürülen hazırlıklar sürüyor. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve il başkanlarının gündeminde seçim stratejisi yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Doğan yargılandığı davada ifade verdi
    1. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    2. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    3. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    4. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    5. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    6. Benzine indirim geldi
    7. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    8. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    9. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    10. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    11. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    12. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    13. Elektrik sobası evi yaktı
    14. İTSO üyeleri Milano yolcusu
    15. Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni..
    16. "Uzlaşma" oyununun galası yapıldı
    17. Niğde'de "miras" cinayeti
    18. Pakistan Dışişleri Bakanı..
    19. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin..
    20. Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün..
    22. Yeğenini ve eniştesini öldüren şahsa..
    23. CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu
    24. Akhisarspor, Kasımpaşa maçı..
    25. Osmangazi sporun merkezi oldu
    26. Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ..
    27. "Fındık üreticisi, benim çiftçim,..
    28. Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Kupası..
    29. Türk balıkçılara ateş açıldı!..
    30. Hindistan’ın bombaladığı köy..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı