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MHP'de "Mart" kulisi hız kazandı

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla birlikte 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine odaklanan MHP'de aday adaylarının kulis trafiği hız kazandı. Genel Merkez'de il ve ilçe teşkilatlarından gelen belediye başkan adaylığı veya meclis üyeliği gibi talepleri değerlendirmeye başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:19
MHP'de "Mart" kulisi hız kazandı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde mevcut belediye başkanlarından seçimde tekrar değerlendirilecekler için gözetilen ölçütler de belirlendi. Bu çerçevede mevcut başkanların taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiği, performansları, halkla iletişimleri etkili olacak. Söz konusu kriterlere göre hangi isimlerle yola devam edilip edilmeyeceği netleşecek.

MHP, bir yandan da 24 Haziran'da Cumhur İttifakı çatısında birlikte yer aldığı AK Parti ile mahalli seçimlerde de ittifak konusunu çalışıyor. Heyetler arası görüşmeler devam ederken önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelerek tartışmalara son noktayı koyacak. MHP, AK Parti ile ittifakın olup olmayacağının netleştirilmesinin ardından ekim sonunda adaylarını açıklayacak.

Şimdiye kadar 4 aday belli oldu

MHP'de bugüne kadar 4 belediye başkan adayı belirlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Adana, Mersin, Ankara’nın Etimesgut ve Polatlı ilçe belediye başkan adayları açıklanmıştı. Bazı ilçe belediyelerinin de adaylarının netleştiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 07:19
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Adana
  4. MHP
  5. mart
  6. seçim

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