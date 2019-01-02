MHP'de görevden alma ve disipline sevk

ANKARA (AA) - MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatıldı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı.



