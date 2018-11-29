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MHP'de engellilerle anlamlı buluşma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler vakıf ve dernekleri ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu, engelli spor kulüpleri ve MHP'li engelli belediye meclis üyeleriyle bir araya gelecek- Partide 1 Aralık'ta gerçekleşecek buluşmada, MHP liderinin "Her engel aşılmak, her engel geçilmek için vardır." ifadesi çerçevesinde engellilerin sorunlarına vurgu yapılacak- Etkinlikte, partili belediyelerin engelsiz bir yaşam için hayata geçirdiği projeler ile partinin engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmaları ve kanun teklifleri anlatılacak

29 Kasım 2018 Perşembe 12:19
MHP'de engellilerle anlamlı buluşma

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler vakıf ve dernekleri ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu, engelli spor kulüpleri ve MHP'li engelli belediye meclis üyeleriyle buluşacak.

Parti genel merkezinde 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek buluşmada, MHP liderinin "Her engel aşılmak, her engel geçilmek için vardır." ifadesi çerçevesinde engellilerin sorunlarına işaret edilecek.

Etkinlikte, partili belediyelerin engelsiz bir yaşam için hayata geçirdiği projeler ile partinin engellilerin sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar ve kanun teklifleri de anlatılacak.

MHP yönetimi, programa aralarında Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Sakatlar Derneği, Dünya Engelliler Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneğinin de yer aldığı çok sayıda engelliler vakfı ve derneğini davet etti.

MHP'li engelli belediye meclis üyelerinin de katılacağı programa, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu ve bazı federasyonlar ile engelli spor kulüpleri de çağrıldı.

- "Her engel aşılmak, her engel geçilmek için vardır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP liderinin "Her engel aşılmak, her engel geçilmek için vardır." ifadesini anımsatarak, MHP'nin engellilerin sorunlarının çözümü noktasında iddialı olduğunu vurguladı.

Depboylu, partinin bu konudaki proje ve programlarının bir çoğunun MHP'li belediyeler tarafından hayata geçirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Engellilerimizin en büyük sorunu yoksulluk. Engellilerimizin birçoğu meslek sahibi yapılabilir, okuyabilir, istihdama kazandırılabilir. Bunlar için de projelerimiz var. Şu andaki mevcut sorunların çözümü için verilen kanun tekliflerimiz var. Yerel yönetimler de bu hedeflerimize yönelik yerel çalışmalar yaptığı için MHP bu konuda oldukça donanımlı, vizyona ve yeteneğe sahip."

Depboylu, ayrıca engellilerin eğitiminde görevlendirilmek üzere yeterli sayıda meslek elemanı yetiştirilmesi, istihdam edilmesi ve eğitim kurumlarının engelli çocuk ve gençler için ulaşılabilir kılınması gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:19
  1. Dünya Engelliler Günü
  2. MHP

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