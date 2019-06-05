MHP’de bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan MHP İl Başkanı Serkan Tok, “Tüm halkımıza kapımız açık” dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı’nda Ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzendi. MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir ve belediye başkanları ile birlikte partililerle bayramlaştı.

Burada açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Serkan Tok, “Pençe operasyonunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk devletinin kuruluşundan bugüne kadar şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle anıyorum. Bugün Türk İslam dünyasının güzel bir günüdür. Birliktelik ve beraberlik günüdür. Tüm halkımızla kapımız açık. Sizlerde bunu bir kez daha görmüş oldunuz. Teşkilatımızla birlikte herkesin bayramını kutluyoruz. Haziran’ın 10 ile 20’si arasında MHP Kayseri İl Teşkilatı milletvekilleri, belediye başkanları ile yönetimi ile İstanbul’da yerini alacak. Genel başkanımızın talimatlarına uygun olarak çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Orada bulunan Kayserili hemşerilerimizle buluşacağız” ifadelerini kullandı.