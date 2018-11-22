MHP'de aday adaylarına "kriterlere uyum karnesi" veriliyor

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - MHP'de aday adaylarının partinin kriterlerine uyumunun belirlenmesi için süreç başladı. Teşkilatlara ve referanslara aday adaylarını soran MHP, güvenlik soruşturması da yaptırıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 31 Mart 2019'daki yerel seçim için aday adaylığı resmi başvurularını 15 Kasım'da almaya başlayan MHP, bir yandan da adaylık için başvuran isimlerle ilgili inceleme yapıyor.

Bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting programından adayların belirlenmesine, seçim müziği ve sloganının seçimine kadar yerel seçime yönelik tüm hazırlık sürecini yürüten Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Sadir Durmaz'dan oluşan komisyon, partinin hukukçularından oluşan 15 kişilik komisyonun katılımıyla yapılan toplantılarda aday adaylarına yoğunlaştı.

Bir yandan komisyonlar öne çıkan aday adaylarının partinin kriterlerine uygunluğunu belirlemek için teşkilatlar ve referanslarla görüşüyor, diğer yandan Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla FETÖ sızmalarının önüne geçmek için parti müfettişlerini illere gönderiliyor.

- "Teşkilatlarımızın temayülü önemli"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçim için aday adaylığı konusunda partilerine yoğun ilgi olduğunu ancak MHP'nin partiyi en iyi şekilde temsil edecek, kamuoyunda sevilen ve sayılan, liyakat sahibi adaylarla yola devam edeceğini söyledi.

Aday adaylarına, partinin kriterlerine uyumu konusunda yapılan inceleme ve çalışmaları değerlendiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Bunu neye göre tespit ediyoruz? Teşkilatlarımızın temayülü bizim açımızdan son derece önemli. Geçtiğimiz seçimlerde biz teşkilatlara rağmen aday belirlemedik. Teşkilatların talebi, önerisi dışında belirlediğimiz aday oranı yüzde 1 bile değildir. Kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. Diğer seçimlerde olduğu gibi tüm aday adaylarımız için güvenlik soruşturması yapacağız. Parti müfettişlerimizi, parti görevlilerimizi göndermek suretiyle alanda birtakım tespitler yapmaya çalışıyoruz."

Partide 15 hukukçudan oluşan komisyonun aday adaylarının soruşturmalarını yaptığını, durumlarını incelediğini bildiren Durmaz, "Geçmişte tüm partiler gibi bizim partimize de malum terör örgütünün uzantıları sızmaya çalışmışlardır. Bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir partiyiz. Yeni sızmalara fırsat vermek istemiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz, özellikle kripto FETÖ'cüleri." bilgisini verdi.

- "Her yönüyle inceleme yapıyoruz"

Durmaz, kamuoyunda kişilik olarak doğru algılanmayan ve değerlendirilmeyenlerin de aday gösterilmeyeceğini ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinde eşine şiddet uygulayan bir adayın listeye giremediğini anımsattı.

Aynı hassasiyetlerin bu seçimde de devam ettiğinin altını çizen Durmaz, "Her yönüyle inceleme yapıyoruz. Teşkilatlara, referanslara soruyoruz. Teşkilatların mutabakatı olmayan ve üzerinde ittifak etmedikleri hiç kimseyi aday yapmayız. Ama teşkilatın üzerinde mutabık kaldığı bir adayla ilgili tereddütlerimiz varsa genel merkez olarak da gerekli çalışmayı yaparız. O nedenle bir sızma ya da sorun olacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



