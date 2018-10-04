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MHP'de 9 ilçenin belediye başkan aday adayları belirlendi

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, yerel seçimler öncesinde bazı ilçelerin belediye başkan aday adaylarını açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:33
MHP'de 9 ilçenin belediye başkan aday adayları belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi 9 ilçenin belediye başkan aday adaylarını belirlediklerini bildirdi. Açıklanan ilçeler arasında Merkezefendi ve Pamukkale gibi merkez 2 ilçe de yer alıyor.

Birtürk’ün, aday adaylarını açıkladığı basın toplantısına MHP Pamukkale İlçe Başkanı İsmail Cirit, eski MHP Milletvekili Ali Keskin ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Yaşar Hisarlıoğlu ile aday adayları ve partililer katıldı.

 

9 İlçedeki aday adaylar belli oldu

Toplantıda konuşan Başkan Birtürk, MHP’nin 9 ilçedeki aday adaylarının belli olduğunu ifade etti. Başkan Birtür, "MHP hiç kimseye mecbur ve bağlı değildir. Hiç kimseye maddi ve manevi hükümlülüğü de yoktur, borcu da yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Onun için her bölgeden adayımız çoktur, birden fazladır. Bütün belediyeleri almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Artık şu ana kadar yönetilmekte olan belediyelere temiz eller değmeli, temiz yönetim değmeli, hakkaniyet ölçüsünde hak eden belediye başkanı adayları kazanmalı. Bunun için bizler de tertemiz adaylarımızla yola çıktık, çıkacağız ve 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi için adaylarımızdan 9 tanesini açıklıyoruz. Gelen talepleri iyi değerlendiriyoruz. Çünkü herkesi aday yapmak istemiyoruz. Araştırmalarımız neticesinde bize uygun görmediğimiz adaylarımız var. Bunu birkaç ilçede yaşadık. 10-15 gün sonra da bu tertemiz 20 belediye başkanı aday adayını size tanıştıracağız" dedi. 

Birtürk’ün açıkladığı ilçeler ve aday adayları ise şunlar: 

“Merkezefendi ilçesi Yurdahan Özhan, Pamukkale ilçesi Hasan Okur-Metin Karakurt, Acıpayam ilçesi Fatma Aksoy, Buldan ilçesi Mustafa Şevik, Bozkurt ilçesi Hamdi Cin, Kale ilçesi Özkan Yeniay, Babadağ ilçesi Mustafa Atlı-Ümit Karabulut, Çal ilçesi Fethi Akcan, Serinhisar ilçesi Halil Öztürk.”

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:33
  1. MHP
  2. MHP Denizli İl Başkanı

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