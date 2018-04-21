MHP ve AK Parti ortak miting yapacak mı? Bahçeli resmen açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi AK Parti ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya cevap verdi.21 Nisan 2018 Cumartesi 15:25
Partisinin erken seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen Kızılcıhamam kampında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi AK Parti ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin gelen soruya cevap verdi. Ortak mitinglerin yapılmayacağını ifade eden Bahçeli, 'Yakışık kalmaz" dedi.
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