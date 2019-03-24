MHP Van Tuşba İlçe BaşkanıCancan, "Dış mihraklara asla fırsat tanımayacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Merkez Tuşba İlçe Başkanlığı, yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası için çok önemli olduğunu söyleyen MHP Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, "Cumhur İttifakı’nın mimarı Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin izinden gideceğiz. Ülkemizin bekası için sonuna kadar destekleyeceğiz. Mahalli idare seçimlerinde MHP ve AK Parti ittifakına sahip çıkacağız" dedi.

İttifak şüphesiz milletin geleceği ve ülkenin bekası için atılmış önemli bir adım olduğunu ifade eden Cancan, "Dış mihraklar ve onların yerli işbirlikçilerinin ülkemize yönelik hain planlarını yerle bir etmek için gerçekleştirilmiş olan ittifak ruhuna sahip çıkmak her bir vatanseverin şanlı tarihimize karşı sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek büyük Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Biliyor ve inanıyoruz ki ülkemize ve milletimize yönelik oynanan kirli oyunları bertaraf etmek ancak birlik ve bütünlüğümüzü sağlayarak, kardeşlik duygularımızı pekiştirerek gerçekleşecektir. Bunun içindir ki birlik ve bütünlüğümüze zarar vermek, kardeşlik hukukumuza gölge düşürmek isteyen mihraklara asla fırsat tanımayacağız" şeklinde konuştu.