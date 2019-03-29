MHP Uzundere’de istişare toplantısı yaptı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uzundere’de istişare toplantısı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uzundere’de istişare toplantısı yaptı.

Toplantıya, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Prof. Dr. Serdar Sevimli, MYK Üyesi Adem Yurdigül, MYK Üyesi Ahmet Gökhan Yazıcı, Cumhur ittifakı Uzundere Belediye Başkan adayı Hilmi Aktoprak, MHP Uzundere İlçe Başkanı Ahmet Er, Uzundere AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ertek, muhtar ve muhtar adayları, çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, İl Başkanı Naim Karataş,Cumhur ittifakının önemini vurguladı ve, “Gece gündüz demeden çalışarak inşallah Büyükşehir ve tüm ilçelerde de çok yüksek bir oy oranı ile kazanarak zillet ittifakına gereken cevabı sandıkta vereceğiz” dedi.

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