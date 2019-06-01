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"MHP umut verici bulmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır"- "Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir"- "MHP milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır"

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
"MHP umut verici bulmuştur"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, belgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak MHP'nin bu süreci dikkatle takip ettiğini aktardı.

Yargı Reformu Strateji Programı'nın 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyeti baz ve esas aldığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur.MHP, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir.Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır."

Bahçeli, sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığının demokratik rejim için hayati önemde olduğuna işaret ederek "Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemele ve muhtelif uçurumu kapatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Adaletin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla birlikte devletin temeli, milli varlığın harcı olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu temel korunduğu müddetçe milli birlik ve dayanışma ruhunun zayıf düşmeyeceğini, zedelenmeye maruz kalmayacağını belirtti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir.Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargıla(n)ma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin artırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikardır."

Demokrasinin kalıcılığının ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılı olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP'nin yaklaşımının da bu olduğunu ifade etti.

Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağının aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemde olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir.Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek olması, aynı zamanda hakim ve savcıların istekleri dışında çalıştıkları yerlerden tayin edilemeyeceklerinin belirlenmesi doğru ve yerinde bir tedbirdir.Devlet hukuk demektir.Kaldı ki Türkiye bir hukuk devletidir.Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesidir.Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır. Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir. MHP milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.Adalet varsa ahlak vardır, bu sayede milli anılar parlak bir atiye mutlaka taşınacaktır.Milli vicdan adaletle yaşayacak, adil ve hakkaniyetli bir yargı uygulamasıyla adalet duygusu kök salacak, böylelikle ülkemizin mutlak ve müessir gücü haline gelecektir."

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
  1. MHP Genel Başkanı Bahçeli
  2. strateji belgesi
  3. yargı reformu

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