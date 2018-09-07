“MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti’yi destekleyebilir”

AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak yapacaklar mı tartışmaları sürerken MHP'nin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'nin adayını destekleyebileceği ileri sürüldü.

PROTOKOL ESASINA DAYALI İTTİFAK

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde izlenecek yol haritası için gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirecek. İki parti arasında ‘protokol esasına dayalı' bir ittifak düşünülüyor. İki liderin görüşmesinin ardından da partiler arasında yerel seçimlere ilişkin çalışmaların başlayacağı ifade ediliyor.

O İLDE HANGİ PARTİNİN OYU YÜKSEK İSE

Edinilen bilgilere göre, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimlerindeki oylar değerlendirilip, analizi çıkarılacak. Bir ilde hangi partinin oyu yüksekse, diğer partinin ‘oy oranı yüksek olan partiyi desteklemesi' planlanıyor.

İDDİANIN KAYNAĞI NE?

Bahçeli'nin önceki gün Başkanlık Divanı'nda, "İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir" dediği dile getiriliyor. Bu nedenle MHP'nin bu üç kentte AK Parti'nin adayına destek vereceği konuşuluyor.

MHP'NİN BELEDİYELERİNE DESTEK

AK Parti'nin de MHP'li belediyelerce yönetilen Adana, Mersin, Manisa, Isparta gibi illerde MHP'yi destekleyeceği ifade ediliyor. Kayyuma devredilen HDP'li 102 belediyenin seçiminde de MHP'nin, AK Parti adayını destekleyeceği dillendiriliyor.