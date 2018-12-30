MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları 2019 MHP yerel seçim adayları

MHP son dakika olarak 402 belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında MHP Tokat Belediye başkan adayı da var. MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen oldu. Peki MHP Tokat Almus belediye başkan adayı kim oldu? MHP Tokat Artova belediye başkan adayı 2019 kim, Tokat Erbaa MHP belediye başkan adayı kim? Niksar MHP belediye başkan adayı son dakika kim oldu? İşte MHP Tokat ilçeleri belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi...

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Giresun ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

TOKAT ALMUS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BEKİR ÖZER

TOKAT ARTOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MAHMUT GÜLHAN

TOKAT MHP BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ÖZTÜRK

TOKAT MHP ERBAA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ERTUĞRUL KARAGÖL

TOKAT MHP NİKSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DURAN YADİGAR

TOKAT MHP REŞADİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ŞAHİN

MHP TOKAT TURHAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN BOZKURT

Tokat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 39

CHP % 5

SP % 2

Erbaa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 37

CHP % 4

Almus belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Niksar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 36

CHP % 7

Turhal belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

MHP % 38

CHP % 17

Reşadiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 30

CHP % 10

Zile belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

MHP % 32

CHP % 27