MHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin yeni bir hale, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden hemen sonra siyaset borsasının hareketlendiğini, ismi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddialarının ortalığı çalkalandırdığını ifade etti.

Bir dönem Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış isimlerin birden bire yüksek sesle konuşmaya, kamuoyu hazırlamaya başladıklarını belirten Bahçeli, "(Ya yeni bir hal ya da izmihlal) diyen zatın 'bugün susma vakti değil' çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması, zamanlama itibarıyla oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki hiç konuşmamış, yıllarca susma orucu tutmuş birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur." dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin çok cepheli sürdürdüğü mücadelesine bigane kalan, bunun yerine yeni bir halden bahseden eski başbakanın sistem eleştirilerinin "talihsizlik, traji komik" olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi dipsiz uçurumların kıyısına kadar sürükleyip stratejik derinlikte boğulmasının atmosferini hazırlayanların farklı zeminlerde ortaya çıkmaları yalnızca yeni bir hale duyulan arzuyla açıklanamaz. Kaldı ki Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır." değerlendirmesini yaptı.

-"Buyursun kursunlar"

"Sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"(Bugün susma vakti değil) diyenler, 23 Haziran günü İstanbul’da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' mesajı verenler, aldıkları sufle her neyse, kulaklarına üflenen nelerse, gereğini yapmaya başlamışlardır. Şunu unutmayınız ki devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Dününe vefa duymayanların devletin geleceğinde pay sahibi olmaları, millete ve ülkeye onurluca hizmetleri mümkün değildir. Dahası bir insanda vefanın olması için önce vicdan ve yürek olmalıdır. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Nasıl olsa siyaset mezarlığına bir yenisinin daha ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olacaktır. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, yedikleri herzeleri, yabancıların gazına gelerek verdikleri zarar ve ziyanı görmeleri, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır. Küresel güç merkezlerinin nabzına göre şerbet vermeye kalkışanlara bu milletin sırtı dönük, kapısı da sürgülüdür."

- "Bizim yeni sistemden karlı çıkalım diye bir hedefimiz olmadı"



Bahçeli, FETÖ’yle irtibat ve iltisakı aleni olan sözde bir gazetecinin partileri üzerinden spekülasyonlara inatla devam etmesinin gözlerinden kaçmadığına değinerek, "Pensilvanya elçisinin MHP’ye husumet beslemesi normaldir.Normal olmayan hala konuşması ve serbestçe gezmesidir. Bizim yeni sistemden karlı çıkalım diye bir beklentimiz ve hedefimiz olmadı. Buna en azından millet şahittir.Ancak zamanında FETÖ’den karlı çıkan, en fazla nemalanan, biti de epey kanlanan şahsın yaptıklarının ağır sonuçlarına şu ana kadar katlanmamış olması adalet ve milli vicdan adına büyük bir handikaptır." diye konuştu.

"31 Mart’tan önce beka diyorlardı, sonra beka rafa kaldırıldı diyen soytarılar ne bizi anlayabilir, ne bizden olabilir, ne de bizim gibi hissedip duyabilir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Kaldı ki, bugün beka sorunu düne göre daha ağırdır.Hele hele İmralı canisi ve örgütüyle MHP'yi kağıt üstünde bile yan yana getirenler derin bir şerefsizlik çukuruna düşen soysuzlardır. Bizim alnımız ak, sırtımız pek, vicdanımız müsterihtir. MHP 2023 hedeflerine kilitlenmiştir." dedi.

-"Her seçeneğe hazır olmak şarttır"

Osaka’da Türkiye'nin haklı ve meşru tezlerini muhataplarıyla cesaret ve inançla paylaştığını belirten Bahçeli, bilhassa S-400 hava savunma sistemi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavizsiz duruşunun, takdire şayan olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın anlayışlı yaklaşımının iki ülke arasında gerilen ilişkilerin yumuşamasına neden olabileceğini aktaran Bahçeli, "Trump’ın S-400 konusunun karmaşık olduğunu söylemesine rağmen Türkiye’ye adil davranılmadığını vurgulaması yerindedir, hakkımızın teyit ve teslimidir. Bize göre ABD Başkanı’nın tutumu ve Türkiye’ye mesajları umut verici olsa da temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır. Bu ülkenin verdiği sözleri çok çabuk unuttuğu bilinen bir gerçektir." diye konuştu.

Bahçeli, Trump’ın Türkiye’nin tezlerini destekler nitelikte açıklama yapmasının, Obama yönetimini suçlamasının, Türkiye ile ABD arasındaki sertleşen ve soğuyan ilişkilere yeni bir sayfa açabileceğini vurgulayarak, "Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır. Alacağımız ve hakkımız olan 116 adet F-35 savaş uçağının planlanan zaman içinde Türkiye’ye getirilmesi başlıca temennimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Hala "S-400’ü almayın, felaket olur, sorun ve sıkıntı doğar" yaygarası koparan müstevli hayranlarının, manda ve himaye özlemi çeken iş birlikçilerin dedikodularının sürdüğünü söyleyen Devlet Bahçeli, "Bunların alayı bir Amerikalıdan daha fazla Amerikancıdır. Bunlar görevlidir, köksüzdür, uzaktan kumanda edilmektedir. Türkiye’nin milli ve tarihi duruşunu savunmaktan aciz bu kişilerin siyaset ve bürokraside köşe başlarını tutmaları nasıl bir kuşatma altında olduğumuzu acıklı şekilde göstermektedir." diye konuştu.

Öte yandan Bahçeli, toplantının sonunda partilileri slogan atmamaları konusunda uyardı.

(Bitti)