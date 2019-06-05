MHP bayramdan sonra tam kadro sahaya iniyor!

Seçim çalışmaları için bayramdan sonra İstanbul’a gidecek olan Devlet Bahçeli’nin Binali Yıldırım’ın bazı programlarına da katılması bekleniyor.

İstanbul için şu ana kadar görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu ile 80 il başkanı dışında 75 Merkez Yönetim Kurulu üyesi, dokuz Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve 49 milletvekili de İstanbul’a gidecek.

MHP’li avukatlar da İstanbul’a çağrıldı

Hemşehri hareketi kapsamında yapılacak büyük toplantılara il ve bazı ilçe belediye başkanları da çağırılacak. Belediye başkanları İstanbul’da kalarak teşkilatın seçim çalışmalarına eşlik edecek ve ramazan ayı boyunca yapılan hemşehri ziyaretlerine katılacak. Öte yandan 81 ildeki MHP’li avukatlar da İstanbul’a çağrıldı. Binali Yıldırım mazbatasını alana kadar avukatlar illerine dönmeyecek.



(Türkiye Gazetesi)