MHP Sinop İl Başkanı istifa etti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy, sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr MHP’de Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk’un ardından Sinop İl Başkanı Fahri Ulusoy da sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti. Fahri Ulusoy istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zorlu bir dönemde hakkıyla yapmaya çalıştığım il başkanlığı görevimden bir süredir devam eden ve gitgide artan bir dizi ameliyat geçirmeme sebep olacak sağlık nedenlerim dolayısıyla istifa ettiğimi bildirmek isterim" dedi. Ulusoy 2018 yılı Nisan ayında İl Başkanlığına atanmıştı.

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