MHP Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç görevinden istifa etti! MHP Selendi ilçe başkanı kim olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Himmet Kurukoç’un istifa etmesinden sonra MHP Selendi ilçe başkanı kim olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç görevinden istifa etti. 2017 yılı mayıs ayında yapılan kongrede görevine başlayan 72 yaşındaki MHP Selendi İlçe Başkanı Himmet Kurukoç sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etti. 2003-2006 yıllarında da Selendi İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Himmet Kurukoç’un istifası ile boşalan göreve Çortak Mahalle Muhtarı olan yönetim kurulu üyesi Mehmet Karabulut’un atanması bekleniyor.