MHP Selçuklu İlçe Teşkilatından Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya iadeyi ziyarette bulundu.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan beraberindeki ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adayları ile birlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya iadeyi ziyarette bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yerel seçimlerdeCumhur İttifakıyla beraber hedefin bu zamana kadar alınmış oyların en yükseğini alarak bir rekor kırmak olduğunu ifade ederek, “Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte Konya’da 31 ilçeyi de alarak büyük bir zafere imza atacağımızı düşünüyorum. Selçuklu’da da bu zamana kadar alınan oy oranın üzerinde bir oy almayı hedefliyoruz. Saha gezilerimizde de vatandaşlarımıza bizler Cumhur İttifakı olarak oylarınızı istiyoruz diyoruz. Şehirde yaşayan herkesin oyuna talibiz inşallah bu talebimizin vatandaşlarımızda olumlu olarak tezahür edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreç Türkiye için çok önemlidir. 31 Mart’tan sonra Türkiye’nin dört bir tarafında tüm illerimizde elde edeceğimiz en iyi neticelerden sonra 2023 yılına kadar kesintisiz bir istikrar süreci oluşacak. Böylelikle de biz yine aynı şekilde Cumhur İttifakıyla birlikte ülkemize, ilimize, ilçemize en güzel hizmetleri en yüksek kalitede yapacağımıza inanıyorum. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok yeter ki biz birlik beraberlik içersinde olalım. Liderlerimiz hep bu işin bir beka meselesi olduğunu her defasında dile getiriyorlar. Türkiye konumu itibariyle her zaman önemli bir ülke coğrafyamızda aynı şekilde bu sebeple bizi içerden ve dışarında yıkmak isteyen ve bölmek isteyenlere biz hiçbir zaman fırsat vermedik bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bu milletten beklentisi olan çok insan var sadece ülke içinden değil.Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum insanların beklentileri var. Afrika’dan, Özbekistan’dan, Rusya bünyesindeki Çerkezlerden, Türkmenlerden,Kırgızistan’dan yine aynı şekilde Orta Doğu’dan Filistin’den bize ziyarete gelen insanlardan bunları duyuyoruz sorumluğumuz çok büyük biz bunun farkındayız ve çalışmalarımızda buradan güç alıyoruz” dedi.

"Cumhur İttifakı milletin tercihi"

Seçim süreci öncesi sahada yapılan hemşehrileri ziyaretlerinde birlik ve beraberlik adına Cumhur İttifakı’ndan vatandaşların son derece memnun olduklarını ifade eden MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Cumhur İttifakı’nın milletin tercihi olduğunu vurguladı. İlçede her gidilen bölgede liderlere çok büyük dua ve müteşekkir ile karşılaştıklarına dikkat çeken Çipan şunları söyledi; “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da devletimizin ve hükümetimizin yanındayız diyen liderimize, halkımızın çok büyük bir teveccühü var. Konyamız milli ve manevi duyguları son derece yüksek bir şehir. Zillet ittifakının Konya’da ve diğer yerlerde başarılı olacağına hiç ihtimal vermiyoruz. 31 Mart yerel seçimleri hükümet sistemini daha güçlendiren Türkiye’yi kuşatan önemli bir seçim olacak. Şu anki tabloda önemli bir sıkıntı görmüyoruz. Cumhur ittifakı ile tüm meclis üyelerimizin görev alacağını biliyoruz. Hepsine de şimdiden başarılar diliyoruz. Cenabı Allah hayırlı vazifeler yapmayı nasip etsin. Ülkemiz, bayrağımız, milletimiz ve bekamız için en uygun olan tercih Cumhur ittifakı idi. Bu yönde sarf edilen gayretlerin yerine ulaşacağına, sağlıklı bir seçim sürecini geride bırakacağımıza inanıyoruz. Bu yolda tüm kadrolarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.