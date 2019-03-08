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MHP Selçuklu İlçe Başkanı Çipan: “Kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, kadın ve çocuk istismarının insanlığa ihanet suçu kapsamında cezasız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 11:22
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Çipan: “Kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, kadın ve çocuk istismarının insanlığa ihanet suçu kapsamında cezasız bırakılmaması gerektiğini söyledi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yapan MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, günümüzde en temel sorunun kadının bir insan olduğu gerçeğinin unutulması olduğunu belirtti. Kadınların gönülleri ve umutlarının yıkıldığını, şiddete, istismara, tacize maruz kaldığını ifade eden Çipan, “Bu dehşet tablosu insanım diyen, vicdan sahibi her kişi için utançtır. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalıdır. Her kadın cinayeti istikbalimizin kalbine indirilmiş hançer, Türk-İslam medeniyetinin ufkuna gerilmiş kanlı gömlektir. Biz bu hançeri kırmalıyız, bu gömleği ise kararlılıkla yırtmalıyız. Hala istismarları ve işlenmiş cinayetleri konuşuyor olmaktan, bu zulmü önleme adına bir arpa boyu mesafe alamamaktan bir Türk İslam milliyetçisi ve bir kadın olarak ıstırap duyuyorum. Yaşanan felaketler kadar, bir de hiç gündeme yansımayan, yansıtılmayan pek çok mağduriyetler olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Eğer var olacaksak, eğer geleceği şuurla kavrayıp, irademizle kaleme alacaksak kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve şiddet faillerini toplumdan tecrit etmeliyiz. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam, neyse gereği mutlaka yapılmalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:22
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