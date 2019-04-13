MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MYK, MDK ve milletvekillerinin katılımıyla seçim sonuçları değerlendirildi- Toplantıda, seçim itirazı ve tartışmaları ile yerel seçim sonuçları ve ekonomi konularında sunum yapıldı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerinin katılımıyla seçim sonuçları değerlendirildi. Kızılcahamam'da bir otelde yapılan toplantının bugünkü basına kapalı bölümünde MHP Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ekonomi, Feti Yıldız seçim itirazı ve tartışmalar, Sadir Durmaz da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili sunum yaptı. İki gün sürecek toplantının yarınki bölümünde ise seçim sonuçları değerlendirilecek.

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